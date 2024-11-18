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Определены самые безопасные автомобили 2024 года

Топ-автомобили 2024 года: безопаснее не бывает
1:46
Авто

В 2024 году были определены самые безопасные автомобили, основываясь на четырёх ключевых критериях оценки. Оценивались показатели, касающиеся защиты водителя и взрослых пассажиров, безопасности детей, защиты пешеходов и работы систем безопасности. Лидеры были выбраны на основе общей суммы набранных баллов.

Топ-автомобили 2024 года: безопаснее не бывает
Фото: Wikipedia by Granada, CC BY-SA 4.0

Одним из самых безопасных транспортных средств стал электрический седан Tesla Model 3, который занял первое место в двух категориях: "Большой семейный автомобиль" и "Электромобиль". За защиту водителя и взрослых пассажиров модель получила 96 из 100 возможных баллов, за защиту детей — 86, защиту пешеходов оценили в 74, а систему безопасности — в 94 балла.

В категории "Большой паркетник" победителем стал ещё один автомобиль от Tesla — Model X, который набрал 98, 81, 72 и 94 балла по каждому из критериев.

Также в категории "Большой семейный автомобиль" выделился BMW 3-й Серии, получивший 97, 87, 87 и 76 баллов. В списке лучших малых семейных автомобилей первенство занял Mercedes-Benz CLA с результатами 96, 91, 91 и 75 баллов.

В категории "Сверхмалый автомобиль" лидировали Renault Clio, набравший 96, 89, 72 и 75 баллов, и Audi A1 с оценками 95, 85, 73 и 80 баллов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Безопа́сность — состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз, либо способность предмета, явления или процесса сохраняться при разрушающих воздействиях.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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