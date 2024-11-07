Ошибки при обгоне грузовиков: как избежать опасных ситуаций

Если вы управляете легковым автомобилем и догоняете медленно движущийся грузовик. У неопытных водителей может возникнуть желание подъехать вплотную и ждать подходящего момента для обгона. Однако это серьёзная ошибка, которую нельзя допускать.
Главное правило: не стоит слишком близко подъезжать к грузовому автомобилю перед обгоном. Оптимальное расстояние между вашей машиной и грузовиком должно составлять 2-3 корпуса легкового автомобиля.
Соблюдение этой рекомендации имеет три важных преимущества:
Соблюдение этих простых правил позволит вам выполнять обгон безопасно и эффективно.
Води́тель — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).
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