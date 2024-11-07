Парафиновая свеча как альтернатива антидождю для стекол

Представьте, что вам предстоит дальняя поездка на автомобиле, а прогноз погоды обещает сильные осадки. Однако под рукой у вас нет специального средства антидождь. Не стоит беспокоиться — альтернативой может стать обычная парафиновая свеча.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

Как сделать антидождь из свечи

Возьмите парафиновую свечу и измельчите её в стружку. Поместите стружку в глубокую ёмкость. Добавьте уайт-спирит в пропорции: на одну часть стружки — 20 частей уайт-спирита. Тщательно перемешайте смесь до получения однородной массы. Нанесите получившуюся смесь на лобовое стекло, боковые окна и наружные зеркала с помощью косметических дисков. Подождите около 5 минут, чтобы на поверхности образовалась плёнка.

С помощью бумажной салфетки разотрите плёнку по стеклу и зеркалам до полного очищения поверхности.

В результате обработанные поверхности будут отталкивать воду, и капли не будут задерживаться на стёклах и зеркалах, обеспечивая хороший обзор и повышая уровень безопасности при движении в дождь.