Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США обсуждают снятие санкций с России после победы Трампа
Здоровая спина после 40: лучшие упражнения
Ваш щенок больше не будет кусаться, вот что нужно сделать
Милла Йовович трогательно поздравила свою дочь с 17-летием
Цунами-гигант: как Литуйя стала свидетельством самых мощных волн на Земле
Как ранчо в Коста-Рике превратилось в роскошный отель рядом с вулканом
Разбираемся, как правильно сочетать обувь и сумку
В России не нашли актёра на роль Штирлица и будут воскрешать Вячеслава Тихонова
Морковь будет крупной и сладкой на зависть соседям! Секреты выращивания

Парафиновая свеча как альтернатива антидождю для стекол

Авто

Представьте, что вам предстоит дальняя поездка на автомобиле, а прогноз погоды обещает сильные осадки. Однако под рукой у вас нет специального средства антидождь. Не стоит беспокоиться — альтернативой может стать обычная парафиновая свеча.

Парафиновая свеча как альтернатива антидождю для стекол
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

Как сделать антидождь из свечи

  1. Возьмите парафиновую свечу и измельчите её в стружку. Поместите стружку в глубокую ёмкость.
  2. Добавьте уайт-спирит в пропорции: на одну часть стружки — 20 частей уайт-спирита.
  3. Тщательно перемешайте смесь до получения однородной массы.
  4. Нанесите получившуюся смесь на лобовое стекло, боковые окна и наружные зеркала с помощью косметических дисков.
  5. Подождите около 5 минут, чтобы на поверхности образовалась плёнка.

С помощью бумажной салфетки разотрите плёнку по стеклу и зеркалам до полного очищения поверхности.
В результате обработанные поверхности будут отталкивать воду, и капли не будут задерживаться на стёклах и зеркалах, обеспечивая хороший обзор и повышая уровень безопасности при движении в дождь.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как использовать яичную скорлупу для улучшения почвы
Садоводство, цветоводство
Как использовать яичную скорлупу для улучшения почвы Аудио 
Почему рэгдолл и сибирская кошка — лучшие друзья для одиноких
Домашние животные
Почему рэгдолл и сибирская кошка — лучшие друзья для одиноких Аудио 
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
Как укрыть розы на зиму простым способом
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Последние материалы
Самые полезные каши для вашего здоровья: советы кардиолога
Назван самый дорогостоящий артист на Новый год
США вернулись к закупкам российского алюминия
В большинстве крупных городов России наблюдается рост цен на новостройки
Бег как способ похудеть: важные нюансы
Почему шмелиные королевы выбирают зимовку в загрязнённой почве
Европейская премьера: новые модели скутеров Yamaha NMAX125
Как очистить ванную без химии: натуральный метод с грейпфрутом
Невероятный альпийский маршрут: путь к горе Луссари
Физалис станет украшением сада и даст вкусный урожай, если соблюдать эти правила выращивания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.