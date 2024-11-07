Парафиновая свеча как альтернатива антидождю для стекол

Представьте, что вам предстоит дальняя поездка на автомобиле, а прогноз погоды обещает сильные осадки. Однако под рукой у вас нет специального средства антидождь. Не стоит беспокоиться — альтернативой может стать обычная парафиновая свеча.
С помощью бумажной салфетки разотрите плёнку по стеклу и зеркалам до полного очищения поверхности.
В результате обработанные поверхности будут отталкивать воду, и капли не будут задерживаться на стёклах и зеркалах, обеспечивая хороший обзор и повышая уровень безопасности при движении в дождь.
Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.