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Российский внедорожник оказался на автовыставке раритета в США

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Авто

В первое воскресенье ноября в Лос-Анджелесе (США) обычно проводится выставка раритетных авто французского и итальянского производства.

Российский внедорожник оказался на автовыставке раритета в США
Фото: www.autoweek.com by Mark Vaughn is licensed under Free More info

Владельцы старых версий Peugeot, Alfa Romeo, Simca Aronde, Fiat, Lancia Flaminia, Reanault, Ferrari, Iso Grifo, Lamborghini, Maserati, Citroën чудесным образом заводят своих "железных коней" и пригоняют в общественный парк в Ван-Найсе (район Лос-Анджелеса, штат Калифорния), сообщает AutoWeek.

Один из экспонатов явно выделяется среди своих "собратьев" — это внедорожник российского производства, ГАЗ-69. По словам автовладельца, машина была приобретена в Армении, затем прошла восстановительные этапы. Однако несмотря на приличный "возраст", авто даже вблизи отлично выглядит. 

 

 

Уточнения

Классический автомобиль (раритетный) — термин, в общем случае относящийся к старым автомобилям; автомобиль, возраст которого составляет 15-30 лет или больше.

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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