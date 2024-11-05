Российский внедорожник оказался на автовыставке раритета в США

В первое воскресенье ноября в Лос-Анджелесе (США) обычно проводится выставка раритетных авто французского и итальянского производства.
Владельцы старых версий Peugeot, Alfa Romeo, Simca Aronde, Fiat, Lancia Flaminia, Reanault, Ferrari, Iso Grifo, Lamborghini, Maserati, Citroën чудесным образом заводят своих "железных коней" и пригоняют в общественный парк в Ван-Найсе (район Лос-Анджелеса, штат Калифорния), сообщает AutoWeek.
Один из экспонатов явно выделяется среди своих "собратьев" — это внедорожник российского производства, ГАЗ-69. По словам автовладельца, машина была приобретена в Армении, затем прошла восстановительные этапы. Однако несмотря на приличный "возраст", авто даже вблизи отлично выглядит.
Классический автомобиль (раритетный) — термин, в общем случае относящийся к старым автомобилям; автомобиль, возраст которого составляет 15-30 лет или больше.
Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.
Чтобы тыквы хранились всю зиму, важно соблюдать несколько ключевых условий.