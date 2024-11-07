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Европейская премьера: новые модели скутеров Yamaha NMAX125

1:51
Авто

Компания Yamaha Motor вновь привлекла внимание, представив в Европе новые модели спортивных скутеров NMAX125 и NMAX125 Tech MAX. Эти новинки продолжают успешную серию MAX, стартовавшую с модели TMAX в 2001 году, которая за 25 лет изменила представление о городских скутерах.

Европейская премьера: новые модели скутеров Yamaha NMAX125
Фото: flickr.com by Артем Беляйкин, CC0

Обновленный NMAX125 выполнен в стиле флагманской модели TMAX 2025 года. Среди его особенностей — новые светодиодные фары с встроенными указателями поворота и стильные LED-фонари. Дизайн корпуса стал более спортивным и динамичным, а вертикальный обтекатель с защитным стеклом обеспечивает комфорт при поездках.

Скутер оснащен 125-кубовым двигателем Blue Core, который поддерживает систему Start&Stop и отличается экономичным расходом топлива. Полный бак объемом 7,1 литра обеспечивает запас хода около 300 км. За безопасность отвечают дисковые тормоза с системой ABS и система контроля тяги, регулирующая мощность на заднем колесе.

Версия Tech MAX дополнительно оснащена 4,2-дюймовой цветной приборной панелью с навигацией и возможностью подключения к приложению Yamaha MyRide для управления музыкой и уведомлениями. Специальное двухместное сиденье выполнено из материала под кожу с золотистой прострочкой, а уникальные цветовые решения подчеркивают статус этой модели. Начало продаж базовой версии запланировано на январь 2025 года, а Tech MAX поступит в продажу в мае.

Уточнения

Yamaha Corporation — японская транснациональная компания, крупнейший производитель музыкальных инструментов, также занимается производством акустических систем, звукового оборудования и спортивного инвентаря.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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