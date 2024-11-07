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Исследование: самые популярные марки подержанных авто в России

1:37
Авто

Согласно исследованию "Авито Авто", в сегменте автомобилей с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей покупатели чаще всего интересуются марками Toyota, Mercedes-Benz и BMW.

Исследование: самые популярные марки подержанных авто в России
Фото: Wikipedia by Autosdeprimera, CC BY 3.0

В октябре 2024 года средняя цена подержанных автомобилей в этом сегменте в России снизилась на 5,7% по сравнению с прошлым годом и составила 2,5 млн рублей. При этом количество предложений машин увеличилось на 41%, а спрос вырос на 8,4%.

Лидером по спросу среди марок в октябре стала Toyota с показателем 15,2%. За ней следуют Mercedes-Benz (10,9%) и BMW (10,8%). Также в пятерку вошли Kia (9%) и Hyundai (6,8%).

Среди конкретных моделей наибольшей популярностью пользовались Toyota Camry (6,1%), Toyota Land Cruiser (2,5%) и Mercedes-Benz E-Class (2,3%).

По количеству предложений на платформе "Авито Авто" лидерство также удерживает Toyota с 11,8%. Второе место занимает Kia с 9,5%, а третье — BMW с 9,3%. Модель Toyota Camry стала самой популярной по объему объявлений, составляя 3,3% всех предложений в октябре 2024 года.

Уточнения

Mercedes-Benz — торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав немецкого концерна «Mercedes-Benz Group». 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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