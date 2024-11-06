Исследование: какие машины остаются у владельцев на 15 лет и дольше

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Исследовательский портал iSeeCars проанализировал преданность американских автовладельцев к определенным брендам и моделям автомобилей. Оказалось, что чаще всего первые владельцы сохраняют автомобили марки Toyota более 15 лет. В целом, японские бренды доминируют в рейтинге, составленном компанией.

Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), CC BY-SA 4.0

В исследовании были рассмотрены данные по 929 тысячам автомобилей модельных годов 1981–2009, перепроданных с января по сентябрь 2024 года. Модели оценивались по проценту перепродаж их оригинальными владельцами. В рейтинг не вошли редкие машины, тяжелые пикапы и модели, снятые с производства к 2023 году.

Первая пятерка самых популярных моделей среди американцев полностью состоит из "Тойот": гибридные версии Highlander и Camry, обычный Highlander, Tacoma и Prius. Вслед за ними идут Honda CR-V, Ford Escape Hybrid, Toyota RAV4, Lexus IS 350, Nissan Versa, Toyota Tundra, Honda Ridgeline и Subaru Forester.

Среди брендов наибольшую лояльность американцев завоевали Toyota, Honda, Lexus, Mazda, Hyundai и Subaru. Японские модели заняли девять мест в ТОП-10 любимых кроссоверов, включая Toyota Highlander в гибридной и стандартной версиях, Honda CR-V, Ford Escape Hybrid, Toyota RAV4, Subaru Forester, Toyota Venza, Honda Pilot, Toyota 4Runner и Toyota Sequoia.

В сегменте пикапов, популярном в США, по преданности первых владельцев лидируют Toyota Tacoma и Tundra, Honda Ridgeline и Nissan Frontier, хотя по объемам продаж они могут уступать другим моделям.