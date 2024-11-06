Надежные подержанные кроссоверы: выбор от 2 до 3 млн рублей

3:42 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоэксперт назвал надежные подержанные кроссоверы европейских и японских премиум-брендов с ценой от 2 до 3 млн рублей. Рассматривались автомобили возрастом 10-12 лет с пробегом до 200 000 километров.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Список открывает Acura MDX, выпускавшаяся дочерней компанией Honda и доступная на российском рынке. Машины десятилетней давности можно приобрести от 2,3 млн рублей. Авто с 3,5-литровым двигателем J35A7 V6 мощностью 290 л. с. и гидроавтоматом имеют ресурс до 400 000 км. Единственная серьезная особенность — система VCM, отключающая три цилиндра для экономии топлива, которая может протекать. Автоматическая коробка передач ZF 9HP48 показывает стабильную работу до 180 000-200 000 км, после чего может потребоваться переборка.

Audi Q7 - второй в списке, цены начинаются от 1,8 млн рублей. Большинство машин имеют пробег свыше 200 000 км. Бензиновые версии с двигателем TFSI 3,0 л известны проблемами с поршневой группой и повышенным расходом масла, а дизельные V6 с ресурсом до 500 000 км требуют ухода за системой EGR и фильтром. Моторы работают с восьмиступенчатой коробкой AL1000, которая служит свыше 350 000 км без проблем.

BMW X5 третьего поколения, представленный с 2013 года, стоит от 2,5 млн рублей. Дизельный двигатель 3,0 серии N57 — надежный, но дорогой в ремонте, а бензиновые моторы известны повышенной термонагруженностью и расходом масла. Гидроавтомат ZF 8HP работает до 300 000 км при регулярной замене масла.

Infiniti FX/QX70, до 2013 года известный как FX37, FX50 и FX30d, стоит от 1,7 до 3,2 млн рублей. Модели с 3,7-литровым двигателем мощностью 333 л. с. славятся надежностью, но потребляют много масла. Дизель 3,0 л менее удачный и часто требует ремонта до 150 000 км.

Lexus RX с базовой версией RX270 стоит от 2 млн рублей, а RX350 и RX450h — от 2,8 до 4 млн. Эти модели известны своими надежными атмосферными двигателями с ресурсом свыше 300 000 км, но с небольшими проблемами с водяными помпами и катушками зажигания.

Mercedes-Benz M-класса замыкает список. Машины стоят от 2 млн рублей и выше, часто встречаются с двигателями V6 3,5 л. Дизель 3,0 л имеет хорошую репутацию, несмотря на некоторые проблемы с заслонками и системой AdBlue. Автоматическая трансмиссия 7G-Tronic служит до 200 000 км без значительных проблем.

Уточнения

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

