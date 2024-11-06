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Долгосрочная аренда авто: что привлекает горожан в каршеринге

1:06
Авто

В российских мегаполисах отмечен значительный рост спроса на долгосрочную аренду автомобилей через каршеринг, сообщил автоэксперт и бывший президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Олег Мосеев.

Долгосрочная аренда авто: что привлекает горожан в каршеринге
Фото: Wikipedia by Mos.ru, CC BY 4.0

"Повышение цен на автомобили привело к тому, что многие жители крупных городов переходят на долгосрочную аренду через каршеринг. Спрос на эту услугу продолжает расти", — рассказал эксперт.

По словам Мосеева, эта тенденция особенно заметна в мегаполисах, где содержание автомобиля обходится недешево. Люди, которые не готовы покупать новый автомобиль, но привыкли пользоваться машиной регулярно, предпочитают арендовать транспортное средство на часы и дни.

Как сообщает автоэксперт, за первые шесть месяцев 2024 года спрос на каршеринг в России увеличился более чем на 30%. Общее количество пользователей, зарегистрированных в системе каршеринга, превысило отметку в 10 миллионов человек.

Уточнения

Карше́ринг (англ. carsharing от car «легковой автомобиль» и sharing «совместное использование, передача другому» от англ. (to) share «поделиться»; carsharing — американский вариант названия явления, в других англоязычных странах используются названия car clubs, self-drive, lift scheme) — краткосрочная аренда, прокат автомашины.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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