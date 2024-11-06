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Возвращение Skoda Octavia: теперь в версии Pro из Китая

1:43
Авто

Производство Skoda Octavia на заводе в Нижнем Новгороде было прекращено еще в 2022 году, и запасы автомобилей местного производства уже давно распроданы. Однако в России по-прежнему можно приобрести эту модель.

Возвращение Skoda Octavia: теперь в версии Pro из Китая
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Дилеры предлагают новые Skoda Octavia, ввезенные в страну по схеме параллельного импорта из Китая. Эти машины отличаются от европейских версий и представляют собой китайскую спецификацию Skoda Octavia Pro, произведенную на совместном предприятии SAIC-Volkswagen в Нинбо.

Octavia Pro имеет увеличенную на 44 мм колесную базу, что обеспечивает больше пространства для задних пассажиров. Кроме того, автомобиль получил обновленный дизайн бамперов и увеличенный экран медиасистемы на передней панели.

В российских автосалонах представлена только одна версия модели — с 1,4-литровым бензиновым турбомотором и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Стоимость Skoda Octavia Pro начинается от 3 400 000 рублей за лифтбек в комплектации Exclusive, в которую входят кожаный салон, кондиционер, обогрев передних сидений, камера заднего вида, круиз-контроль, бесключевой доступ и 18-дюймовые литые диски.

Более дорогая версия Luxury предлагается по цене от 3 760 000 рублей и включает дополнительные функции: климат-контроль, вентиляцию передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, систему автоматической парковки и проекционный дисплей.

Уточнения

Škoda Octavia — автомобиль размерного класса C, производимый чешской компанией Škoda Auto a.s. Название современной модели (четыре поколения, начиная с 1996 года) было позаимствовано у предшественника, производимого в 1959—1971 годах. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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