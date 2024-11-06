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Манипуляции с одометром: как проверить авто перед покупкой

1:47
Авто

Манипуляции с одометром все еще распространены на вторичном авторынке, и недобросовестные продавцы часто прибегают к этим уловкам, чтобы повысить цену автомобиля, который выглядит "моложе" благодаря уменьшенному пробегу и полировке кузова. Независимый эксперт Петр Субботин рассказал, существуют ли устройства для определения реального пробега автомобиля.

Манипуляции с одометром: как проверить авто перед покупкой
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, CC BY 2.0

Субботин пояснил, что опытного специалиста такие манипуляции, как скручивание пробега, не обманут. Это связано с тем, что данные одометра отображаются не только на приборной панели, но и сохраняются в блоках управления двигателем, коробкой передач и других системах автомобиля. Эти показания фиксируют пробег, при котором происходили сбои, и "скрутить" их невозможно — только полностью обнулить. Поэтому определить реальный пробег машины при диагностике в сервисе не составляет труда.

Кроме того, Петр Субботин уточнил, что мастер может узнать количество моточасов двигателя, что также важно для оценки состояния авто. Моточасы показывают, сколько времени двигатель работал на холостом ходу, что приводит к ускоренному износу, так как масляный насос в этот момент работает минимально, снижая эффективность смазки. Машина, простоявшая много времени с работающим двигателем, будет изношена больше, чем та, которая регулярно использовалась на трассах.

Сегодня на рынке доступны сканеры стоимостью около 2 тыс. рублей, которые позволяют считать пробег автомобиля не только по двигателю и коробке передач, но и по другим системам, таким как тормозная система (ABS), бортовая сеть и противоугонная система.

Уточнения

Одо́метр (др.-греч. ὁδός «дорога» + μέτρον «мера»), в просторечии счётчик — прибор для измерения количества оборотов колеса. При помощи него может быть измерен пройденный транспортным средством путь.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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