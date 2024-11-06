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Красный сигнал на камерах ПДД: что об этом думает правительство

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Правительство России выразило опасения по поводу нового законопроекта, согласно которому камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД должны будут оснащаться красными маячками для немедленного уведомления о превышении скорости. В тексте заключения кабмина, оказавшемся в распоряжении ТАСС, подчеркивается, что подобное нововведение может угрожать безопасности дорожного движения, так как красный сигнал способен отвлекать водителей.

Красный сигнал на камерах ПДД: что об этом думает правительство
Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski, CC BY-SA 3.0

Инициатором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), который внес его на рассмотрение 5 ноября.

В своем заключении Правительство отметило, что реализация положений данного проекта может создать угрозу для водителей, так как использование красного сигнала будет отвлекать их внимание. Также кабмин указал, что модернизация камер для подачи такого сигнала приведет к увеличению нагрузки на бюджеты регионов, при этом источники финансирования и порядок покрытия дополнительных расходов в законопроекте не обозначены. По этой причине проект требует значительной доработки.

Уточнения

Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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