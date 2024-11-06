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Надежность двигателей: дизель против бензина — кто победил

2:07
Авто

Директор по сервису ГК "Рольф" Юлия Трушкова поделилась результатами исследования, посвященного надежности бензиновых и дизельных двигателей.

Надежность двигателей: дизель против бензина — кто победил
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Эксперты компании проанализировали внутреннюю статистику и выявили закономерности возникновения неисправностей КПП и двигателей у автомобилей с разными типами моторов. За последние четыре года специалисты обследовали более 130 000 автомобилей, каждая из которых проходила проверку по 112 параметрам. Это позволило объективно сравнить надежность бензиновых и дизельных двигателей.

Особое внимание было уделено двум основным компонентам — коробке передач и двигателю. Для анализа отбирались машины с пробегом от 100 000 до 200 000 километров. Самой распространенной проблемой оказались течи и запотевания масла, наблюдаемые как в двигателе, так и в КПП. У бензиновых автомобилей вероятность этой неисправности составила около 60%, а у дизельных — 52%, что дает небольшое преимущество дизельным двигателям.

На втором месте по частоте неисправностей оказались проблемы с выхлопной системой, включая катализаторы и сажевые фильтры. Здесь бензиновые автомобили показали себя надежнее: 25,9% случаев против 29,4% у дизельных моделей.

Эксперты подчеркнули, что современные автомобили в целом стали надежнее. Пробег в 100 000-200 000 километров раньше считался критическим и часто требовал капитального ремонта, но сейчас машины проходят этот рубеж с минимальными проблемами. Общий процент неисправностей не превышает 17%. Различия между бензиновыми и дизельными моторами минимальны: дизельные показали себя чуть более надежными, но лишь на 0,5%, что находится в пределах погрешности. В итоге, как отметили специалисты, "победила дружба".

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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