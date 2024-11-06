Средний бюджет на авто в России: как изменились ожидания

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Средний бюджет, который россияне выделяют на покупку автомобиля, в настоящее время составляет от 1 млн до 1,5 млн рублей, что выше по сравнению с прошлогодним показателем в 1,2 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного финтех-сервисом CarMoney.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Согласно результатам опроса, около 10% участников планируют приобрести автомобиль в ближайший год. Из них 27% рассчитывают потратить от 1 до 1,5 млн рублей. Еще 22% опрошенных планируют уложиться в сумму от 1,5 до 2 млн рублей, а 14% интересуются машинами стоимостью от 2 до 3 млн рублей. При этом 9% готовы выделить на покупку автомобиля более 3 млн рублей.

На покупку автомобиля стоимостью до 500 тысяч рублей ориентированы только 10% респондентов, а 18% готовы потратить от 500 тысяч до 1 млн рублей.

В 2023 году большинство россиян (33%) рассчитывали на бюджет от 800 тысяч до 1,2 млн рублей для покупки автомобиля. Лишь 17% планировали потратить от 1,2 млн до 1,7 млн рублей, в то время как 22% и 15% опрошенных смотрели в сторону более дешевых автомобилей стоимостью до 500 тысяч рублей и ниже.

Исследование отмечает, что рост ценовых ожиданий россиян обусловлен увеличением доходов и приближением этих ожиданий к текущим рыночным ценам на новые и подержанные автомобили. В опросе приняли участие 3,5 тысячи человек.

По данным "Автостата", средняя стоимость подержанного автомобиля в сентябре 2024 года составила 1 млн 475 тысяч рублей, что на 3,4% меньше по сравнению с сентябрем 2013 года.

Уточнения

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

