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Почему промилле важны: последствия нарушений за рулем

3:36
Авто

Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — одна из ведущих причин дорожно-транспортных происшествий, и допустимые нормы содержания алкоголя в крови водителей в России по-прежнему вызывают обсуждения. В этой статье мы рассмотрим, сколько промилле алкоголя разрешено водителю и какие последствия ожидают нарушителей.

Почему промилле важны: последствия нарушений за рулем
Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

Промилле (‰) — это мера, используемая для определения содержания алкоголя в крови, показывающая количество спирта на 1000 мл крови. Определить промилле можно с помощью анализа крови или проверки выдыхаемого воздуха.

Согласно действующему законодательству, допустимая норма алкоголя в крови водителя составляет не более 0,3 промилле, что эквивалентно 0,16 мг спирта в литре выдыхаемого воздуха. Превышение этих значений свидетельствует о состоянии алкогольного опьянения.

Административная ответственность

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрены следующие наказания:

  • штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет;
  • если водитель находится за рулем в нетрезвом состоянии без прав, возможен арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей (в случаях, когда арест невозможен, например, для беременных женщин, несовершеннолетних, инвалидов, военнослужащих и женщин с детьми до 14 лет).

Отказ от медицинского освидетельствования также наказывается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на 1,5-2 года. Если водитель без прав отказывается от проверки, ему грозит арест на срок от 10 до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей.

Важно помнить, что употребление алкоголя после остановки полицейскими или после ДТП влечет такие же санкции — штраф и лишение прав. Автомобиль в таких случаях отправляется на штрафстоянку.

Уголовная ответственность

Если нетрезвый водитель становится виновником ДТП с пострадавшими или повторно попадается за рулем, меры наказания ужесточаются:

  • при тяжком вреде здоровью предусмотрены принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет;
  • если в результате ДТП погиб человек — лишение свободы от 5 до 12 лет;
    при гибели двух и более людей — лишение свободы от 8 до 15 лет.

За повторное нарушение водителю грозят:

  • штраф от 200 до 300 тысяч рублей или в размере дохода за 1-2 года;
    обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет;
    лишение свободы на срок до 2 лет.
    Для ранее судимых за такие нарушения санкции включают:
  • штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере дохода за 2-3 года;
    исправительные работы до 2 лет;
    ограничение или лишение свободы до 3 лет.

Итак, сколько алкоголя можно выпить перед тем, как сесть за руль? Ответ — никакого. Норма промилле существует, чтобы не наказывать водителей за погрешности при измерении или минимальные следы алкоголя, возникающие из-за кефира, кваса или лекарств.

Уточнения

Проми́лле — одна тысячная доля, 1⁄10 процента; обозначается (‰); используется для обозначения количества тысячных долей чего-либо в целом.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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