Mazda 3 2024: чем удивляет новая версия на российском рынке

Mazda 3, которая ранее официально поставлялась на российский рынок и была самой доступной моделью в линейке бренда, вернулась в Россию. Однако теперь автомобили поступают через каналы параллельного импорта.
По информации автоэкспертов, на одном из интернет-классифайдов появилось объявление о продаже новой Mazda 3. Один из российских дилеров привез в страну автомобиль 2024 года выпуска.
Этот седан Mazda 3 оснащен 2,0-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 158 л. с. и максимальным крутящим моментом 202 Нм. Двигатель работает в паре с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Модель представлена в комплектации Quality, которая включает такие опции, как антиблокировочная система, система контроля слепых зон, датчик давления в шинах, подушки безопасности водителя с защитой коленей, боковые подушки безопасности, оконные шторки безопасности, круиз-контроль, а также электрорегулировку водительского сиденья с функцией памяти и другие удобства.
Стоимость нового японского седана Mazda 3 на российском рынке составляет 3 млн 440 тыс. рублей.
Mazda 3 — компактный автомобиль, производимый Mazda Motor Corporation в Японии. На родине производителя он называется Mazda Axela.
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