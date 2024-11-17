Как правильно заправлять топливный бак

Разоблачение мифов: как правильно заправлять автомобиль

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Существует распространённый миф, что заправлять топливный бак на АЗС нужно лишь на 10 литров. Однако это мнение далеко не единственно верное. Многие автолюбители могут не соглашаться с этим подходом.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Исторически сложилось так, что данное поверье возникло в 1990-х, когда топливо было в дефиците, а автовладельцы часто сталкивались с нехваткой денежных средств. Кроме того, представители проверяющих организаций обычно приобретают именно 10 литров бензина во время контрольных закупок. Но это не означает, что каждому водителю следует следовать такому примеру.

Важно помнить, что опустошать бак до дна не рекомендуется. Лучше всего заправляться сразу после того, как загорится красная лампочка на приборной панели. В противном случае со временем это может привести к поломке двигателя.

Кроме того, не стоит заполнять бак под завязку, особенно в летний период. Высокое давление от полного бака может создать дополнительную нагрузку на двигатель. Рекомендуется оставлять 5-10 литров незаполненными, чтобы обеспечить пространство для паров бензина. Например, если объём вашего бака составляет 50 литров, оптимальным будет заправлять его на уровне от 40 до 45 литров.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Автомоби́льная запра́вочная ста́нция — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

