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Рейтинг самых полезных мобильных приложений для водителей

Топ приложений для водителей, которые сделают поездки проще
1:58
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Составлен рейтинг наиболее полезных мобильных приложений для водителей. В список включены только программы, доступные для бесплатного скачивания, согласно информации из интернета. Все перечисленные приложения можно установить на мобильные устройства, работающие на iOS и Android.

Топ приложений для водителей, которые сделают поездки проще
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
  • На первом месте оказался "Яндекс.Навигатор". Это приложение помогает выстраивать оптимальные маршруты и обладает функцией голосового управления. Оно предупреждает пользователей о пробках, авариях и местах с камерами видеофиксации. Доступно в Беларуси, России и других странах СНГ.
  • Вторую позицию занимает программа 2GIS, которая выгодно отличается возможностью работы без интернета. Она предоставляет информацию о кафе, магазинах и других объектах, которые могут встретиться на пути.
  • На третьем месте — путеводитель Redigo. Этот электронный справочник включает офлайн-карты, маршрутизатор и разговорники на нескольких языках. Redigo предлагает информацию о странах, городах, достопримечательностях и курсе валют, позволяя автолюбителям быстро планировать свои поездки.
  • Четвёртая строчка принадлежит программе Uremont, которая помогает выбрать автосервис. С её помощью пользователи могут легко найти ближайшую станцию техобслуживания, подходящую под определённые критерии. База данных включает 15 тысяч автосервисов по странам СНГ, что позволяет водителям заранее оформлять заявки.
  • Замыкает пятёрку полезных приложений MAPCAM. Это "радар-детектор", который предупреждает о приближении к лежачим полицейским и камерам видеофиксации. Приложение просто в использовании и обладает интуитивно понятным интерфейсом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Яндекс Навигатор — навигационное мобильное приложение от российской компании Яндекс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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