Рейтинг самых полезных мобильных приложений для водителей

Топ приложений для водителей, которые сделают поездки проще

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Составлен рейтинг наиболее полезных мобильных приложений для водителей. В список включены только программы, доступные для бесплатного скачивания, согласно информации из интернета. Все перечисленные приложения можно установить на мобильные устройства, работающие на iOS и Android.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

На первом месте оказался "Яндекс.Навигатор". Это приложение помогает выстраивать оптимальные маршруты и обладает функцией голосового управления. Оно предупреждает пользователей о пробках, авариях и местах с камерами видеофиксации. Доступно в Беларуси, России и других странах СНГ.

Вторую позицию занимает программа 2GIS, которая выгодно отличается возможностью работы без интернета. Она предоставляет информацию о кафе, магазинах и других объектах, которые могут встретиться на пути.

На третьем месте — путеводитель Redigo. Этот электронный справочник включает офлайн-карты, маршрутизатор и разговорники на нескольких языках. Redigo предлагает информацию о странах, городах, достопримечательностях и курсе валют, позволяя автолюбителям быстро планировать свои поездки.

Четвёртая строчка принадлежит программе Uremont, которая помогает выбрать автосервис. С её помощью пользователи могут легко найти ближайшую станцию техобслуживания, подходящую под определённые критерии. База данных включает 15 тысяч автосервисов по странам СНГ, что позволяет водителям заранее оформлять заявки.

Замыкает пятёрку полезных приложений MAPCAM. Это "радар-детектор", который предупреждает о приближении к лежачим полицейским и камерам видеофиксации. Приложение просто в использовании и обладает интуитивно понятным интерфейсом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Яндекс Навигатор — навигационное мобильное приложение от российской компании Яндекс.

