Плюсы и минусы полного привода

Кроссоверы на асфальте: зачем нужен полный привод

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Решение о том, стоит ли переплачивать за полный привод при покупке кроссовера, стало актуальным вопросом. Сегодня многие владельцы полноприводных автомобилей редко покидают пределы города, а их машины в основном эксплуатируются на хорошо оборудованных дорогах.

Фото: Wikipedia by Vauxford, CC BY-SA 4.0

В результате, многие начинают думать, что полный привод — это просто статусная опция, которая в первую очередь поднимает самооценку водителя. Хотя, безусловно, эта технология придаёт уверенности на дороге, цена за опцию "4x4" может быть достаточно высокой.

При эксплуатации в зимних условиях городские дороги обычно очищены от снега и обработаны реагентами, что значительно снижает вероятность появления льда. В условиях больших городов, где движение часто затруднено, полный привод часто оказывается лишним.

Для преодоления снежных сугробов, оставленных коммунальными службами, гораздо важнее дорожный просвет. И тут стоит отметить, что у некоторых современных кроссоверов клиренс сопоставим с обычными легковыми автомобилями.

Стоит помнить, что у большинства кроссоверов полный привод работает через электромагнитную муфту, которая подключает заднюю ось только при пробуксовке передних колёс. Однако, эта муфта может перегреваться в сложных условиях, например, при пробуксовке в грязи, поэтому настоящие бездорожья для таких автомобилей не рекомендуется.

В конечном счёте, стоит задуматься: что важнее на дороге — дорожный просвет или полный привод? На это указывают многие. Так что, возможно, лучше потратить деньги на более продвинутую версию кроссовера, чем на ненужный полный привод.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

