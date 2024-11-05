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В пути на Cadillac One: что собой представляет мобильная крепость американского президента

1:43
Авто

Независимо от того, кто переедет — Дональд Трамп или Камала Харрис — в Белый дом в качестве 47-го президента США, все равно будет путешествовать на специально разработанной модели Cadillac, точнее Cadillac One, который был изготовлен по индивидуальному заказу General Motors еще при Дональде Трампе.

В пути на Cadillac One: что собой представляет мобильная крепость американского президента
Фото: autobild is licensed under Free More info

По понятным причинам такая "мобильная крепость" никогда не попадет в музей и многое в ней строго засекречено. Однако издание AutoBild раскрыло некоторые детали для читателей.

Внушительный черный автомобиль получил прозвище "Зверь" из-за почти семиметровой длины и веса в восемь тонн.

При толщине кузова не менее 20 сантиметров обеспечивается защита от обстрела из штурмовых орудий, в том числе, по некоторым оценкам, из легкого бронебойного оружия.

Окна не открываются, механизм был бы слишком сложным. Неудивительно, ведь толщина стекол составляет 12,7 сантиметра. И даже с проколотыми шинами автомобиль остается пригодным для вождения.

Автомобиль также полностью защищен от отравляющих газов. Самые современные системы связи гарантируют, что президент всегда будет на связи с внешним миром.

Говорят, что на случай крайней необходимости на борту есть холодильник, где хранится законсервированная кровь действующего президента.

Нынешняя модель "мобильной крепости" уже находится в статусе "ожидает замены" — каждые восемь лет разрабатывается новая версия. Так что 47-й президент США, возможно, въедет в Белый дом уже на новой модели Cadillac.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.
 

Ка́мала Де́ви Ха́ррис (род. 20 октября 1964, Аламида, Калифорния) — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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