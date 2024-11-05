В пути на Cadillac One: что собой представляет мобильная крепость американского президента

Независимо от того, кто переедет — Дональд Трамп или Камала Харрис — в Белый дом в качестве 47-го президента США, все равно будет путешествовать на специально разработанной модели Cadillac, точнее Cadillac One, который был изготовлен по индивидуальному заказу General Motors еще при Дональде Трампе.
По понятным причинам такая "мобильная крепость" никогда не попадет в музей и многое в ней строго засекречено. Однако издание AutoBild раскрыло некоторые детали для читателей.
Внушительный черный автомобиль получил прозвище "Зверь" из-за почти семиметровой длины и веса в восемь тонн.
При толщине кузова не менее 20 сантиметров обеспечивается защита от обстрела из штурмовых орудий, в том числе, по некоторым оценкам, из легкого бронебойного оружия.
Окна не открываются, механизм был бы слишком сложным. Неудивительно, ведь толщина стекол составляет 12,7 сантиметра. И даже с проколотыми шинами автомобиль остается пригодным для вождения.
Автомобиль также полностью защищен от отравляющих газов. Самые современные системы связи гарантируют, что президент всегда будет на связи с внешним миром.
Говорят, что на случай крайней необходимости на борту есть холодильник, где хранится законсервированная кровь действующего президента.
Нынешняя модель "мобильной крепости" уже находится в статусе "ожидает замены" — каждые восемь лет разрабатывается новая версия. Так что 47-й президент США, возможно, въедет в Белый дом уже на новой модели Cadillac.
До́нальд Джон Трамп (род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.
Ка́мала Де́ви Ха́ррис (род. 20 октября 1964, Аламида, Калифорния) — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.
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