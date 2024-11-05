Стоят в американской глуши: в США на забытом складе нашлись раритетные авто

В забытом богом месте на складе в США хранится капсула времени — собрание раритетных автомобилей, которые могли бы стать экспонатами музея, сообщает Auto.mail со ссылкой на Stringer media.
Около 20 лет эти машины, включая "Кадиллаки" и "Линкольны", не видели дневного света. Все они оставлены незапертыми, но ключей нигде нет.
В углу стоит бежевый Cadillac Seville, рядом находится Lincoln, наполовину скрытый под старым брезентом, который, кажется, рассыплется от одного прикосновения. А неподалёку — Buick со спущенными колёсами. Кроме того, в заброшенном дилерском центре были найдены Buick Riviera и Buick LeSabre. Последний участвовал в гонке в Индианаполисе 25 мая 1975 года. Это поистине уникальные находки. Рядом стоят Cadillac Eldorado и Chrysler Imperial.
По некоторым данным, этот дилерский центр был закрыт в 2004 году. До сих пор остаётся загадкой, почему все эти автомобили просто оставили здесь.
Cadillac — американский производитель автомобилей класса «люкс», принадлежащий General Motors.
Экспонат — объект, выставляемый для всеобщего обозрения в музее или на выставке.
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