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Пересдача на права: когда это реальная угроза, а когда — блеф инспекторов

2:14
Авто

Прохождение экзамена на получение водительских прав — это испытание не только знаний, но и умения справляться с волнением. Нередко кандидаты на права не сдают теорию или практику именно из-за нервов, а инспекторы ГАИ могут дополнительно усиливать стресс, создавая давление. Однако даже опытные водители могут столкнуться с угрозой пересдачи, особенно когда дело касается административных нарушений. О таких ситуациях рассказал капитан полиции.

Пересдача на права: когда это реальная угроза, а когда — блеф инспекторов
Фото: Wikipedia by Dickelbers, CC BY-SA 3.0

В качестве примера была приведена история водителя, который спешил по личным делам и допустил нарушение, проехав перекресток на желтый сигнал светофора. Он был уверен, что пересекал перекресток на допустимый желтый, однако инспекторы зафиксировали нарушение и утверждали, что проезд был на запрещающий красный. После этого водителю был выписан административный протокол. Инспекторы пригрозили, что если он откажется подписывать протокол, его отправят на пересдачу экзамена. Водитель, не имея свободного времени на споры, согласился с протоколом.

Важно знать, что подобные угрозы со стороны сотрудников полиции — это блеф. Сегодня такие методы используются инспекторами, чтобы вынудить водителей подписать протокол или даже попытаться склонить к взятке. Реальная причина для отправки на пересдачу возникает только в случаях, когда водитель лишается прав на срок от 1,5 лет за серьезные нарушения, такие как управление автомобилем в нетрезвом виде или отказ от медицинского освидетельствования.

Пересдача касается исключительно теоретической части экзамена, которая не требует таких же усилий, как практическая часть, и подготовиться к ней легче. Кроме того, на теоретической пересдаче присутствуют другие водители, что создает менее напряженную атмосферу. Поэтому поддаваться давлению инспекторов в таких ситуациях нет смысла. Также следует помнить, что сотрудники полиции не имеют права изымать водительские удостоверения — окончательное решение принимается только судом.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий .
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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