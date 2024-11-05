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Программа льготного автокредитования продлена до 2026 года: как получить скидку

2:33
Авто

В России в ответ на высокий спрос была продлена государственная программа льготного автокредитования до 2026 года. Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, как воспользоваться этой возможностью для покупки нового отечественного автомобиля со скидкой.

Программа льготного автокредитования продлена до 2026 года: как получить скидку
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Программа предусматривает скидку, которая выражается в проценте от первоначального взноса. Государство переводит эту сумму напрямую банку после заключения кредитного договора. Деньги заемщику не выдаются, что подчеркивает порядок использования льготы.

Размер скидки

Размер скидки зависит от региона: для большинства регионов России она составляет 20%, для Дальневосточного округа — 25%. Максимальная скидка в размере 35% действует при покупке отечественных электромобилей и распространяется на всю страну, однако общая сумма скидки не должна превышать 925 тысяч рублей.

Кто может воспользоваться льготой

Для участия в программе необходимо соответствовать ряду условий, которые определяет Минпромторг. С 1 июля 2024 года требования были пересмотрены и ужесточены для того, чтобы сделать программу более доступной для тех, кто в ней больше всего нуждается. Основные условия включают наличие водительского удостоверения, гражданства РФ и отсутствие активных автокредитов в течение года до подачи заявки.

Также программа предусматривает льготы для определенных категорий граждан, включая работников образования, медицины, военнослужащих и родителей несовершеннолетних детей, проживающих в Дальневосточном округе.

Подходящие марки автомобилей

Минпромторг определяет перечень моделей, которые соответствуют условиям программы. Сюда входят отечественные автомобили и электромобили с массой до 3,5 тонн.

Дополнительные условия

Условия кредита могут варьироваться в зависимости от банка и включать разный срок кредита, процентные ставки и размеры первоначального взноса. Также банки проводят оценку заемщиков, проверяя их платежеспособность и наличие долгов. Оформление КАСКО является обязательным и предоставляет дополнительные преимущества как для банка, так и для заемщика, позволяя снизить риски и предложить более выгодные условия кредита.

Уточнения

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплекса.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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