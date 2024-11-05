Снижение стоимости обучения в автошколах: что предлагают эксперты

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Автоэксперт Максим Ракитин выразил мнение о возможном снижении стоимости обучения в автошколах. Он прокомментировал предложение Минпросвещения РФ о внедрении дистанционного обучения для будущих водителей.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Ракитин напомнил, что подобная форма обучения уже использовалась во время локдауна. Одной из главных целей новой инициативы является сокращение стоимости обучения.

"В дистанционном формате нет необходимости в преподавателе или аренде помещения, — отметил он. — Достаточно записать обучающий ролик или использовать уже существующий материал и показывать его учащимся".

Эксперт подчеркнул, что остается открытым вопрос о том, кто будет разрабатывать и создавать такие обучающие видеоролики. Возможно, это будет единая серия видео для всех автошкол России, либо каждая образовательная организация сможет снимать свои собственные материалы.

Также Ракитин допустил, что в качестве альтернативы может быть реализован формат онлайн-классов, где преподаватель ведет уроки вживую, а ученики участвуют дистанционно.

Уточнения

Автошкола — образовательное учреждение, в котором происходит обучение вождению транспортных средств.



