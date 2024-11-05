Снижение стоимости обучения в автошколах: что предлагают эксперты

Автоэксперт Максим Ракитин выразил мнение о возможном снижении стоимости обучения в автошколах. Он прокомментировал предложение Минпросвещения РФ о внедрении дистанционного обучения для будущих водителей.
Ракитин напомнил, что подобная форма обучения уже использовалась во время локдауна. Одной из главных целей новой инициативы является сокращение стоимости обучения.
"В дистанционном формате нет необходимости в преподавателе или аренде помещения, — отметил он. — Достаточно записать обучающий ролик или использовать уже существующий материал и показывать его учащимся".
Эксперт подчеркнул, что остается открытым вопрос о том, кто будет разрабатывать и создавать такие обучающие видеоролики. Возможно, это будет единая серия видео для всех автошкол России, либо каждая образовательная организация сможет снимать свои собственные материалы.
Также Ракитин допустил, что в качестве альтернативы может быть реализован формат онлайн-классов, где преподаватель ведет уроки вживую, а ученики участвуют дистанционно.
Автошкола — образовательное учреждение, в котором происходит обучение вождению транспортных средств.
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