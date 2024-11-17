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Правила действий при внезапном отказе тормозов

Как действовать при отказе тормозов: руководство для водителей
1:14
Авто

Отказ тормозной системы автомобиля может стать причиной серьёзного дорожно-транспортного происшествия, но правильные действия помогут избежать трагедии.

Как действовать при отказе тормозов: руководство для водителей
Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Первое, что необходимо сделать, — это сохранить самообладание и быстро оценить обстановку. Понимание ситуации на дороге позволит выбрать безопасный способ остановки автомобиля. Следующим шагом будет уход на менее загруженный участок дороги и подача сигнала другим водителям о возникшей опасности — для этого нужно включить аварийную сигнализацию. Останавливать двигатель не следует.

Если тормоза перестают работать, удары по педали могут усугубить проблему из-за возможной утечки тормозной жидкости. Водителю стоит "прокачать" педаль тормоза и только затем удерживать её, чтобы снизить скорость за счёт падения давления в системе.

Для автомобилей с механической коробкой передач полезно поэтапное переключение с высокой передачи на низшую с периодическим отпусканием педали сцепления для поддержания связи двигателя с колёсами. Водители автомобилей с автоматической коробкой должны переключить режим работы на ручной, чтобы замедлить транспортное средство.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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