Названы предпочтения покупателей по именам

Ваше имя может влиять на выбор авто

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Стало понятно, как имя покупателя может влиять на выбор автомобиля. Проанализировав предпочтения на автомобильном рынке, исследователи обнаружили, что в 2024 году в России наиболее востребованными брендами стали Kia и Hyundai.

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Особенно высок интерес к этим маркам среди владельцев с именами Александр, Сергей, Алексей, а также Елена, Анна и Татьяна.

При этом автомобили марок BMW и Skoda приобретают в 8% случаев Александры, в 7% — Сергеи, а также среди женщин с именем Елена, на долю которых приходится 0,7% продаж. Этот тренд можно объяснить распространённостью имени Александр, которое, по данным ЗАГС, остаётся одним из самых популярных в России.

Примерно каждый пятый автомобиль Lada был куплен Александром или Дмитрием, а 1,4% машин российского бренда достались Татьянам и Натальям.

Renault привлёк внимание Сергеев и Андреев, которые составили 17% покупателей, а также Наталий и Елен, с долей в 2%.

Интерес к Porsche в 43% случаев проявили Александры и Борисы, в 14% — Юлии.

Автомобили Audi оказались популярными у Александров и Дмитриев (18%), а также у Елен (2%).

Mazda чаще всего выбирали мужчины с именами Сергей и Дмитрий (19%), и 3% автомобилей купили женщины с именем Ольга.

Nissan предпочитали Александры и Алексеевы (17%), а также Елены (3%).

Владельцы Volvo в 24% случаев — Дмитрии и Сергеи. Среди женщин чаще всего выбирали этот бренд Ольги (7%).

А вот 20% машин Toyota достались Александрам и Сергеям, а также 1% — Аннам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

