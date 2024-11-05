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Как проверить качество моторного масла в домашних условиях

Авто

Качественное моторное масло — необходимая составляющая надежной работы двигателя. Однако после ухода известных брендов автохимии с российского рынка участились случаи контрафакта. По оценкам экспертов, поддельное масло может составлять более 50% от общего объёма продаж. Даже профессионалам бывает сложно отличить подделку. Что же делать, если возникают сомнения в качестве масла? Автоэксперт предлагает несколько простых способов проверки масла до заливки в двигатель.

Как проверить качество моторного масла в домашних условиях
Фото: Wikipedia by Milchstraßenräuber, PDM

Руководитель технического департамента компании Rinnol Владимир Котляров, отметил, что сразу определить качество масла бывает непросто. Однако существуют методы, которые не требуют сложного оборудования. Основной способ — визуальный осмотр: масло должно быть светлым, прозрачным и однородным, без посторонних примесей, сгустков или осадка. Мутное масло с частицами должно вызвать подозрение.

Один из простых тестов — это проверка на прозрачность. Нужно капнуть масло на белый лист бумаги и подождать несколько минут. Качественное масло оставит прозрачный след без видимых частиц. Если след мутный или с осадком, это признак загрязнений.

Еще один способ оценки — тест на вязкость с помощью шприца. Масло набирается в шприц и выдавливается на поверхность. Если масло качественное, оно должно вытекать равномерно и без пузырьков. Прерывистый поток или густые капли могут свидетельствовать о низком качестве продукта.

Хотя в интернете можно найти множество советов по самостоятельной проверке масла, их точность не всегда подтверждена. Масло с запахом гари или с осадком лучше заменить. Для более точной проверки качества масла стоит обратиться в специализированные лаборатории.

Котляров подчеркнул, что результаты "домашних" тестов зависят от различных факторов: высоты капли, температуры масла, толщины бумаги и других деталей.

При покупке моторного масла следует насторожиться, если цена слишком низкая по сравнению с рыночной. Также важно внимательно изучать упаковку, поскольку известные бренды оснащают её защитными элементами для предотвращения подделок. Однако стоит помнить, что вскрытую канистру вернуть нельзя, поэтому лучше уделить внимание качеству масла еще до его приобретения.

Уточнения

Контрафа́кт — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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