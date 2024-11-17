Топ-5 доступных машин для удовольствия от вождения

Топ доступных авто для драйва: что выбрать на вторичном рынке

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Для того чтобы наслаждаться вождением, не обязательно приобретать дорогую машину с автосалона. На вторичном рынке автомобилей можно найти немало интересных вариантов.

Фото: Wikipedia by Vauxford, CC BY-SA 4.0

Первое место среди таких авто занимает Volkswagen Golf GTI. Этот хетчбэк пользуется большой популярностью на европейском рынке и давно зарекомендовал себя как надёжный выбор для любителей динамичного вождения. В России можно приобрести подержанный Golf GTI по цене от 550 тысяч рублей.

На второй позиции находится Ford Focus ST, широко известный в России, начиная со второго поколения. Эта модель оснащена 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 225 л. с., который работает с передним приводом и механической коробкой передач. Рестайлинговую версию 2008 года можно найти по цене около 750 тысяч рублей.

Третье место заняла Mazda CR-X III de sol, хоть эта модель и редка на рынке, её можно найти за примерно 450 тысяч рублей. Авто с 1,6-литровым двигателем мощностью 125 л. с., передним приводом и шестиступенчатой МКПП обещает интересное вождение, а также отлично подходит для тюнинга.

Четвёртое место в рейтинге заняла Mazda MX-6. Эту модель тоже непросто встретить на вторичном рынке, но её привлекательная цена — от 395 до 515 тысяч рублей — делает её заманчивым вариантом. Компактный кузов и лёгкий вес обеспечивают комфортное управление. Автомобиль оснащён 2,0-литровым двигателем с мощностью 165 л. с. и может быть как с "автоматом", так и с механикой.

Замыкает топ-5 спортивных авто для удовольствия Mitsubishi 3000 GT II VR-4. Минимальная стоимость модели 1994 года составляет около 950 тысяч рублей. Под капотом установлен 3,0-литровый двигатель на 320 л. с., полный привод и механическая коробка передач обеспечивают настоящее удовольствие от вождения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

