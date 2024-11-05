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Почему парковка задним ходом безопаснее: мнение эксперта

1:03
Авто

При парковке машины лучше выполнять манёвры задним ходом, у данного способа есть очевидные плюсы. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

Почему парковка задним ходом безопаснее: мнение эксперта
Фото: commons.wikimedia.org by Н005, PDM

По словам Вадима Стрельбицкого, при перпендикулярной парковке следует выполнять её задним ходом для того, чтобы при выезде контролировать движение.

Выезд с парковки передом позволит лучше видеть приближающиеся автомобили и пешеходов, что снижает риск аварий. Есть 2 основных способа этого типа парковки между машинами: под углом 90 и 45 градусов (ёлочкой), объяснил эксперт.

Ещё одни плюс парковки задним ходом — манёвренность. Дело в том, что у большинства транспортных средств поворачиваются передние колеса, поэтому машина может отклоняться относительно задней оси. Именно поэтому парковка задним ходом не только намного манёвреннее, но и происходит быстрее, заключил Стрельбицкий.

Уточнения

Парко́вка — процесс постановки транспортного средства на стояночное место.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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