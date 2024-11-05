Почему парковка задним ходом безопаснее: мнение эксперта

При парковке машины лучше выполнять манёвры задним ходом, у данного способа есть очевидные плюсы. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.
По словам Вадима Стрельбицкого, при перпендикулярной парковке следует выполнять её задним ходом для того, чтобы при выезде контролировать движение.
Выезд с парковки передом позволит лучше видеть приближающиеся автомобили и пешеходов, что снижает риск аварий. Есть 2 основных способа этого типа парковки между машинами: под углом 90 и 45 градусов (ёлочкой), объяснил эксперт.
Ещё одни плюс парковки задним ходом — манёвренность. Дело в том, что у большинства транспортных средств поворачиваются передние колеса, поэтому машина может отклоняться относительно задней оси. Именно поэтому парковка задним ходом не только намного манёвреннее, но и происходит быстрее, заключил Стрельбицкий.
Парко́вка — процесс постановки транспортного средства на стояночное место.
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