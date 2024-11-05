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Как выбрать зимние шины и не попасть на штраф

2:01
Авто

Минтранс рекомендует менять летние покрышки на зимние, когда среднесуточная температура падает ниже +5°C, однако вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин советует сделать это немного раньше. Эксперт подчеркнул, что вопроса "менять или нет" быть не должно — зимние покрышки необходимы для безопасности. Ярким примером того, к чему может привести игнорирование этой рекомендации, стало крупное ДТП в январе на трассе М-11 в Новгородской области, где столкнулись около 50 машин. Виновник аварии сменил покрышки только на передних колёсах, оставив летние на задних.

Как выбрать зимние шины и не попасть на штраф
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Шапарин отметил, что лучше всего менять резину при первых признаках похолодания. Это позволит владельцам авто не только обезопасить себя и окружающих, но и сэкономить время и нервы, избегая очередей в шиномонтажных сервисах.

При выборе зимних покрышек важно учитывать условия местности. В Москве, например, подойдут как шипованные, так и нешипованные ("липучки") шины. Для сельских дорог с грунтовым покрытием лучше выбирать шипованные покрышки, считает Шапарин.

Член Общественной палаты РФ, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов добавил, что цены на шины перед зимой выросли на 10-15%, но на рынке представлен широкий выбор покрышек различных категорий — от отечественных и китайских до премиальных брендов. Рост цен также сопровождается увеличением стоимости услуг по замене покрышек, что связано с повышенным спросом.

Напомним, что с прошлого года в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) статья 12.5 запрещает использовать летние покрышки зимой и шипованную резину летом. Нарушение этого правила грозит штрафом в размере 500 рублей.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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