Как выбрать зимние шины и не попасть на штраф

Минтранс рекомендует менять летние покрышки на зимние, когда среднесуточная температура падает ниже +5°C, однако вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин советует сделать это немного раньше. Эксперт подчеркнул, что вопроса "менять или нет" быть не должно — зимние покрышки необходимы для безопасности. Ярким примером того, к чему может привести игнорирование этой рекомендации, стало крупное ДТП в январе на трассе М-11 в Новгородской области, где столкнулись около 50 машин. Виновник аварии сменил покрышки только на передних колёсах, оставив летние на задних.
Шапарин отметил, что лучше всего менять резину при первых признаках похолодания. Это позволит владельцам авто не только обезопасить себя и окружающих, но и сэкономить время и нервы, избегая очередей в шиномонтажных сервисах.
При выборе зимних покрышек важно учитывать условия местности. В Москве, например, подойдут как шипованные, так и нешипованные ("липучки") шины. Для сельских дорог с грунтовым покрытием лучше выбирать шипованные покрышки, считает Шапарин.
Член Общественной палаты РФ, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов добавил, что цены на шины перед зимой выросли на 10-15%, но на рынке представлен широкий выбор покрышек различных категорий — от отечественных и китайских до премиальных брендов. Рост цен также сопровождается увеличением стоимости услуг по замене покрышек, что связано с повышенным спросом.
Напомним, что с прошлого года в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) статья 12.5 запрещает использовать летние покрышки зимой и шипованную резину летом. Нарушение этого правила грозит штрафом в размере 500 рублей.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
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