Зачем водители стучат по колёсам перед поездкой

Среди многих привычек водителей, стучать ногой по колёсам перед тем, как сесть в автомобиль, выглядит странно для многих. Однако эта практика имеет глубокие корни и важное назначение, особенно для владельцев грузовых автомобилей.
Эта манипуляция пришла к нам со времён, когда транспортные средства были оснащены жёсткой резиной, и подобная "диагностика" давления в шинах была едва ли не единственным доступным способом проверки. Ударяя по боковой поверхности покрышки, водители могли определить, что давление в шинах снизилось, даже если визуально это было незаметно. Особое значение эта привычка имеет при работе с задними спаренными колёсами, где сложно определить уровень давления на глаз, и одно колесо может оставаться без нагрузки, пока второе несёт её полностью.
Вдобавок к этому, опытные водители могут таким образом оценить люфт ступичного подшипника, хотя это требует значительных знаний и опыта. Дело в том, что при стоящем автомобиле вся нагрузка распределена по колёсам, и выявить люфт непросто без специализированного оборудования.
По этой причине специалисты рекомендуют проводить такие проверки только на СТО, используя подъёмники и специальные инструменты. Но привычка "пинать" колёса перед поездкой по-прежнему жива среди водителей грузовых автомобилей, где спаренные колёса могут сыграть решающую роль в обеспечении безопасности.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Колесо́ — движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!