Зачем водители стучат по колёсам перед поездкой

Почему водители пинают колёса перед поездкой

1:32 Your browser does not support the audio element. Авто

Среди многих привычек водителей, стучать ногой по колёсам перед тем, как сесть в автомобиль, выглядит странно для многих. Однако эта практика имеет глубокие корни и важное назначение, особенно для владельцев грузовых автомобилей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эта манипуляция пришла к нам со времён, когда транспортные средства были оснащены жёсткой резиной, и подобная "диагностика" давления в шинах была едва ли не единственным доступным способом проверки. Ударяя по боковой поверхности покрышки, водители могли определить, что давление в шинах снизилось, даже если визуально это было незаметно. Особое значение эта привычка имеет при работе с задними спаренными колёсами, где сложно определить уровень давления на глаз, и одно колесо может оставаться без нагрузки, пока второе несёт её полностью.

Вдобавок к этому, опытные водители могут таким образом оценить люфт ступичного подшипника, хотя это требует значительных знаний и опыта. Дело в том, что при стоящем автомобиле вся нагрузка распределена по колёсам, и выявить люфт непросто без специализированного оборудования.

По этой причине специалисты рекомендуют проводить такие проверки только на СТО, используя подъёмники и специальные инструменты. Но привычка "пинать" колёса перед поездкой по-прежнему жива среди водителей грузовых автомобилей, где спаренные колёса могут сыграть решающую роль в обеспечении безопасности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Колесо́ — движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.

