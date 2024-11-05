Почему щадящий режим вождения может навредить вашему автомобилю

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Эксперты ГК "АвтоСпецЦентр" объяснили, почему эксплуатация автомобиля в щадящем режиме может негативно повлиять на его техническое состояние. Специалисты подчеркнули, что работа двигателя на низких оборотах может приводить к ряду проблем.

Фото: flickr.com by Sergey Norin, CC BY 2.0

Первой проблемой становится снижение эффективности работы масляного насоса, что замедляет циркуляцию масла. Это, в свою очередь, ухудшает смазку деталей двигателя, что приводит к их повышенному износу и риску появления задиров на цилиндрах, а также увеличивает вероятность преждевременного выхода двигателя из строя.

Кроме того, генератор машины, который отвечает за выработку электричества и зарядку аккумуляторной батареи (АКБ), не справляется с полноценной компенсацией потребления энергии при низких оборотах мотора. В результате аккумулятор постепенно теряет заряд.

Автомобили с турбонаддувом особенно подвержены рискам при медленной езде. Низкие обороты не обеспечивают достаточного потока выхлопных газов для нормальной работы турбины, что приводит к накоплению нагара на лопастях, перегреву и потенциальному выходу из строя системы управления турбонаддувом.

Уточнения

Автомоби́льный генера́тор — устройство, обеспечивающее преобразование механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую.



