Вернуть права после лишения: как сделать это без поездки в другой город

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Если вы лишены водительских прав в другом городе, не обязательно ехать туда для их возврата. Юрист Юлия Цветкова объяснила алгоритм действий.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Согласно п. 6 Правил возврата водительского удостоверения (Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 № 1191), вы имеете право вернуть свои права в другом подразделении ГАИ, например, по месту жительства. Для этого нужно подать заявление не позднее чем за 30 дней до окончания срока лишения. Заявление может быть подано в письменной форме на бумаге или в электронной форме в то подразделение, где происходило лишение прав.

Цветкова также пояснила, что если права были утрачены, но факт утраты задокументирован в Госавтоинспекции, это не станет препятствием. Важно приложить к заявлению копию документов, подтверждающих утрату удостоверения с отметкой о принятии его в Госавтоинспекцию.

Однако, если заявление будет подано позже 30-дневного срока до окончания периода лишения, в возврате прав в выбранном подразделении вам откажут. В таком случае придется ехать в город, где были оформлены лишение прав, подчеркнула Цветкова.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий .



