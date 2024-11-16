Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Росрыболовство считает, что дефицит икры в стране искусственный — кто-то захотел заработать
Казуары: выглядят как динозавры, но представляют очень серьезную угрозу
Овечкин повторил рекорд легенды хоккея Горди Хоу
Эндокринолог объяснила, как можно понять, что развивается сахарный диабет
Почему сосиски и колбасы вредны: мнение кандидата медицинских наук
Почему тыква не цветет и что делать, чтобы получить хороший урожай
Леонид Агутин поздравил с юбилеем своего друга Томаса Нэвергрина
В России вырастут цены на импортные стройматериалы
Почему прореживание свеклы важно для хорошего урожая

Как правильно прогревать автомобиль в холодное время

Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают
1:18
Авто

Двигатели современных автомобилей требуют времени на прогрев, особенно зимой. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Медленный прогрев повышает износ двигателя и расход топлива, что делает важно учитывать методы, позволяющие ускорить этот процесс.

Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Один из способов — парковка автомобиля над теплотрассой, что помогает сократить время прогрева на несколько минут. Также стоит помнить о числе оборотов: оптимальные значения зимой составляют 2 000-2 500 оборотов в минуту. Для этого достаточно слегка надавить на педаль газа.

Продолжительное прогревание на холостом ходу неэффективно. Лучше, если автомобиль будет медленно двигаться первые минуты, что позволит мотору быстрее достичь рабочей температуры.

Ещё одна ошибка — неправильное использование обогревателя двигателя, которое может замедлить прогрев. В этом случае стоит воспользоваться дополнительными системами подогрева, такими как автономные подогреватели, но нужно учитывать, что их частое применение может негативно сказаться на аккумуляторе.

После завершения поездки важно не давать двигателю быстро остыть, поэтому лучше не глушить мотор сразу после остановки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Дви́гатель вну́треннего сгора́ния  — разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Авто
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов Аудио 
США, Канада и Финляндия собрались догнать Россию в Арктике
Экономика и бизнес
США, Канада и Финляндия собрались догнать Россию в Арктике Аудио 
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Садоводство, цветоводство
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды Аудио 
Популярное
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов

Чтобы правильно проверить масло, важно соблюдать рекомендации — от температуры двигателя до выбора места и частоты проверки.

Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
МиГ-3. Советский истребитель ставший настоящим королём высоты Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Рейтинг автомобилей, с которыми не расстаются владельцы
Рейтинг автомобилей, с которыми не расстаются владельцы
Последние материалы
В России вырастут цены на импортные стройматериалы
Почему прореживание свеклы важно для хорошего урожая
Почему молоко, не лучший выбор для кошек
Суперкары из Японии для сборки своими руками: доступные реплики Ferrari и Porsche
Антропологи объяснили, почему люди так медленно взрослеют
Как выбрать идеальное потолочное покрытие для ремонта квартиры
Как неправильные привычки и стресс приводят к раннему старению организма
Раскрыты имена артистов, требующих миллионы за съёмочный день
МиГ-3. Советский истребитель ставший настоящим королём высоты
Российский хоккеист показал худший результат в своём первом матче в НХЛ после дисквалификации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.