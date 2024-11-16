Лучшие авто по сохранению стоимости на вторичном рынке

Какие авто сохраняют цену лучше всех на вторичке

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Анализ данных по продажам и стоимости автомобилей на вторичном рынке показал интересные результаты. Объектом исследования стали модели, выпущенные в 2016 году. Были рассмотрены 75 премиум-автомобилей и 87 машин массового сегмента. В результате удалось создать рейтинг автомобилей, которые меньше всего теряют в цене при перепродаже.

Фото: quto.ru is licensed under Free More info

Лидером среди массовых автомобилей стал седан Hyundai Solaris, который через три года после выпуска сохраняет 90% своей первоначальной стоимости. На второй позиции разместился кроссовер KIA Soul, который на рынке поддержанных машин продаётся за 88,4% от своей стартовой цены. Замыкает тройку Mazda CX-5 с показателем 87,3%.

На четвёртом месте оказался KIA Rio с сохранением 87,2% стоимости, а пятёрку лучших завершает Hyundai Creta с результатом в 86%.

Среди премиум-автомобилей первое место занял Volvo V40 Cross Country, который в 2024 году можно купить за 88% от первоначальной цены. Audi Q7 расположился на второй строчке с 83,4%, а в пятёрку также вошли Lexus RX (81,4%), Audi TT (81,4%) и Cross Country (79,7%).

Таким образом, исследование показало, что на рынке массовых автомобилей южнокорейские модели демонстрируют наилучшую сохранность стоимости, в то время как среди премиальных автомобилей лидерство удерживают европейские марки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

