Почему водители такси не принимают заказы до трёх километров

Почему таксисты не хотят брать короткие поездки

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В последние месяцы пользователи такси-сервисов столкнулись с проблемой: заказы на короткие поездки, менее трёх километров, стали откликаться крайне медленно.

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova, PDM

Время ожидания ответа на такие заказы часто доходит до сорока минут. Это связано с тем, что водители всё чаще отказываются брать короткие маршруты. Причины этого кроются в высокой конкуренции между агрегаторами — компаниями, которые получают заказы и распределяют их между таксистами.

Главный инструмент борьбы за клиентов между сервисами — снижение цен. В погоне за количеством пользователей агрегаторы начали искусственно снижать стоимость, особенно на короткие поездки. Это привлекло больше клиентов, но водители оказались в затруднительном положении.

Принимая заказы на короткие дистанции, таксисты зачастую работают себе в убыток. Именно поэтому всё больше водителей предпочитают игнорировать такие заказы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Такси́ — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

