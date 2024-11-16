Почему водители такси не принимают заказы до трёх километров

В последние месяцы пользователи такси-сервисов столкнулись с проблемой: заказы на короткие поездки, менее трёх километров, стали откликаться крайне медленно.
Время ожидания ответа на такие заказы часто доходит до сорока минут. Это связано с тем, что водители всё чаще отказываются брать короткие маршруты. Причины этого кроются в высокой конкуренции между агрегаторами — компаниями, которые получают заказы и распределяют их между таксистами.
Главный инструмент борьбы за клиентов между сервисами — снижение цен. В погоне за количеством пользователей агрегаторы начали искусственно снижать стоимость, особенно на короткие поездки. Это привлекло больше клиентов, но водители оказались в затруднительном положении.
Принимая заказы на короткие дистанции, таксисты зачастую работают себе в убыток. Именно поэтому всё больше водителей предпочитают игнорировать такие заказы.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Такси́ — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
Осенняя уборка сада — необязательное условие: иногда «неухоженный» сад лучше для экосистемы.