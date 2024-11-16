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Рейтинг авто: кто входит в пятёрку лучших в Европе

Сравнение лидеров продаж: кто вырвался вперёд
1:50
Авто

Топ-50 самых популярных моделей на европейском автомобильном рынке формировался на основе продаж автомобилей в Европе с января по октябрь текущего года. Лидером стал Volkswagen Golf с результатом 427 490 проданных машин за 11 месяцев. Продажи этой модели выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Сравнение лидеров продаж: кто вырвался вперёд
Фото: Wikipedia by Vauxford, CC BY-SA 4.0

Вторую строчку занял Renault Clio с показателем 318 297 автомобилей, что на 5,4% меньше, чем в прошлом году. Третье место досталось Volkswagen Polo, продажи которого составили 306 571 единицу, снизившись на 12%.

Четвёртое место занял компактный кроссовер Volkswagen Tiguan, разошедшийся тиражом в 278 918 экземпляров. Замыкает пятёрку лидеров Skoda Octavia с продажами в 242 204 автомобиля, что на 0,9% меньше, чем годом ранее.

В десятку вошли также Nissan Qashqai (238 тысяч), Ford Focus (226,3 тысячи), Ford Fiesta (220,4 тысячи), Opel Corsa (219,3 тысячи) и Citroen C3 (217,7 тысячи).

Примечательно, что в рейтинг вошли и модели российского производства: Lada Granta заняла 34 место с 124 тысячами проданных машин, а Lada Vesta оказалась на 41 месте с почти 109 тысячами проданных автомобилей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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