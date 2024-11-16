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Способы увеличения срока службы автомобильных шин

Как продлить срок службы автомобильных шин без лишних затрат
2:15
Авто

Новый комплект шин способен прослужить автомобилю до 80 тысяч километров, но только при условии соблюдения всех рекомендаций производителя. Существует проверенный способ продлить срок службы резины до дополнительных 30-40 тысяч километров — это регулярная ротация.

Как продлить срок службы автомобильных шин без лишних затрат
Фото: Wikipedia by Stiopa, CC BY-SA 3.0

На износ шин влияет множество факторов: класс автомобиля, стиль вождения, тип резины и техническое состояние машины. Особенно важно учитывать состояние подвески, включая шаровые опоры, втулки и амортизаторы. Ключевыми аспектами также являются правильная регулировка сход-развала и поддержание оптимального давления в шинах.

Если придерживаться этих рекомендаций, ротация становится эффективным способом продления срока эксплуатации резины. Ротация подразумевает перестановку шин местами для обеспечения равномерного износа. Ранее она применялась регулярно, но в последние годы о ней стали забывать. Между тем, нагрузка на шины, установленные на передней и задней осях, различается, что приводит к разной степени износа.

Фронтальные шины изнашиваются быстрее по краям протектора, поскольку на переднюю ось приходится основная нагрузка, особенно при экстренном торможении и маневрировании. На задней оси быстрее истирается центральная часть протектора. Ротация позволяет распределить нагрузку равномерно, что продлевает срок службы шин, снижает шум и вибрации.

Производители советуют выполнять ротацию раз в шесть месяцев или после каждых 8-12 тысяч километров пробега. Часто эту процедуру можно совместить с переходом на зимние или летние шины. Методика ротации включает перестановку левой шины задней оси на левую переднюю, правой задней — на правую переднюю. Также существует схема перекрёстной ротации, которая не подходит для шин с асимметричным рисунком протектора. Перед началом процедуры важно изучить документацию и маркировку на шинах. Соблюдение этих простых правил позволяет значительно продлить срок эксплуатации комплекта шин.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автомобильная шина — часть автомобильного колеса.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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