Способы увеличения срока службы автомобильных шин

Как продлить срок службы автомобильных шин без лишних затрат

2:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Новый комплект шин способен прослужить автомобилю до 80 тысяч километров, но только при условии соблюдения всех рекомендаций производителя. Существует проверенный способ продлить срок службы резины до дополнительных 30-40 тысяч километров — это регулярная ротация.

Фото: Wikipedia by Stiopa, CC BY-SA 3.0

На износ шин влияет множество факторов: класс автомобиля, стиль вождения, тип резины и техническое состояние машины. Особенно важно учитывать состояние подвески, включая шаровые опоры, втулки и амортизаторы. Ключевыми аспектами также являются правильная регулировка сход-развала и поддержание оптимального давления в шинах.

Если придерживаться этих рекомендаций, ротация становится эффективным способом продления срока эксплуатации резины. Ротация подразумевает перестановку шин местами для обеспечения равномерного износа. Ранее она применялась регулярно, но в последние годы о ней стали забывать. Между тем, нагрузка на шины, установленные на передней и задней осях, различается, что приводит к разной степени износа.

Фронтальные шины изнашиваются быстрее по краям протектора, поскольку на переднюю ось приходится основная нагрузка, особенно при экстренном торможении и маневрировании. На задней оси быстрее истирается центральная часть протектора. Ротация позволяет распределить нагрузку равномерно, что продлевает срок службы шин, снижает шум и вибрации.

Производители советуют выполнять ротацию раз в шесть месяцев или после каждых 8-12 тысяч километров пробега. Часто эту процедуру можно совместить с переходом на зимние или летние шины. Методика ротации включает перестановку левой шины задней оси на левую переднюю, правой задней — на правую переднюю. Также существует схема перекрёстной ротации, которая не подходит для шин с асимметричным рисунком протектора. Перед началом процедуры важно изучить документацию и маркировку на шинах. Соблюдение этих простых правил позволяет значительно продлить срок эксплуатации комплекта шин.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Автомобильная шина — часть автомобильного колеса.