Советы по долговечной эксплуатации автомобиля

Простые советы для продления службы вашего авто

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Если вы планируете долгую эксплуатацию автомобиля, важно придерживаться простых рекомендаций, которые помогут избежать сложностей в обслуживании машины.

Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, CC BY 2.0

Продумывайте маршруты заранее, оценивая не только кратчайший путь и возможность избежать пробок, но и состояние дорожного покрытия. Порой лучше проехать дополнительные 2-3 километра, чем рисковать повреждением амортизаторов, рессор, колёсных дисков и шин из-за плохих дорог.

Не стоит спускаться с уклона на нейтральной передаче или контролировать скорость только педалью тормоза. Такая манера езды может перегреть и повредить тормозную систему, что приводит к нежелательным последствиям. Оптимальный способ торможения — сочетание работы тормозов и двигателя, что помогает сэкономить топливо, сохранить тормоза и избежать износа трансмиссии.

Помните, что некоторые автопроизводители вообще не советуют движение на нейтральной передаче, так как это снижает сцепление колёс с дорогой.

Чтобы система кондиционирования работала исправно, включайте её периодически даже зимой — это предотвратит сбои после долгого простоя. Также полезно время от времени разгонять автомобиль до высоких скоростей, чтобы двигатель очищался от накопившихся отложений.

Не забывайте прогревать двигатель зимой: 2-3 минут обычно достаточно, после чего рекомендуется начать движение на небольшой скорости, избегая резких манёвров и ухабов. Не стоит ездить на машине, когда уровень топлива на минимуме — осадок на дне бака может повредить топливную систему.

Для долгой службы двигателя соблюдайте регламент замены ремня ГРМ и комплектующих. Если ремень порвётся, это может привести к серьёзной поломке двигателя, что потребует замены клапанов или поршней.

Регулярно проверяйте уровень масла, охлаждающей жидкости, тормозной жидкости и жидкости гидроусилителя руля. Обращайте внимание на любые светящиеся индикаторы на панели приборов.

Перед зимой обработайте резиновые уплотнители, замки, петли и рычаги специальными средствами. Чистка кузова и салона также необходимы для поддержания состояния автомобиля. Если есть возможность, ставьте автомобиль в гараж, чтобы минимизировать воздействие погоды. Однако стоит учитывать, что некоторые водители предпочитают держать автомобиль на улице, так как в неотапливаемом гараже может накапливаться влага, вызывающая коррозию.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

