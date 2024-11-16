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Британский трактор Fastrac установил два рекорда

Самый быстрый трактор мира: новые рекорды скорости
1:20
Авто

Британская компания JCB провела испытания уникального трактора Fastrac, который стал рекордсменом по скорости. Эта машина уже успела установить два мировых рекорда в 2024 году. Летом трактор разогнался до впечатляющих 166,72 км/ч, а спустя несколько месяцев превзошёл сам себя, показав 247,35 км/ч. Средняя скорость, зафиксированная во время ноябрьских тест-драйвов, составила 217,57 км/ч.

Самый быстрый трактор мира: новые рекорды скорости
Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, PDM

Для финальной проверки всех усовершенствований компания Autocar провела новое тестирование. В ходе испытаний трактор даже временно вышел из строя, видео этого момента доступно на YouTube.

Технические характеристики Fastrac впечатляют: машина оснащена дизельным двигателем объёмом 7,2 литра с мощностью в 1000 л. с. Чтобы справляться с высокой температурой двигателя, в конструкции предусмотрены два контейнера для льда ёмкостью по 25 кг. Также интересной особенностью является отсутствие аккумулятора: мотор запускается через внешний генератор.

Уточнения

Тра́ктор — самодвижущаяся (гусеничная или колёсная) машина, выполняющая сельскохозяйственные, дорожно-строительные, землеройные, транспортные и другие работы в агрегате с прицепными, навесными или стационарными машинами (орудиями).

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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