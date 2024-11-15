Доступные спортивные автомобили: рейтинг 2024 года

Топ-5 доступных спорткаров: от легенд до современных фаворитов

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Спортивные автомобили по-прежнему вызывают восторг у тех, кто ценит сочетание высоких стандартов качества и стильного дизайна.

Фото: flickr.com by Axion23, CC BY 2.0

Представляем топ-5 спортивных автомобилей, которые доступны по цене, сохраняя при этом свою престижность.

Лидером списка стал спортивный седан Subaru Impreza WRX. Модель оснащена двигателем мощностью 265 л. с. и системой полного привода, что делает её одной из самых динамичных в своём сегменте. В России такой автомобиль можно приобрести за 700 тысяч рублей.

На второй позиции находится Honda S2000 с ценой 1 320 000 рублей. Эта модель зарекомендовала себя как надёжный и любимый спортивный родстер.

Третье место занимает Toyota Supra с 3,0-литровым двигателем, выдающим 280 л. с. Цена на этот автомобиль достигает 2,7 миллиона рублей.

Четвёртое место досталось Nissan Skyline R34, стоимость которого составляет 2,4 миллиона рублей. Этот автомобиль давно обрёл культовый статус среди поклонников спортивных машин.

Замыкает пятёрку Porsche 911 Turbo. Этот спорткар можно купить за 2,5 миллиона рублей, и он по праву считается одной из самых популярных моделей своей категории.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

