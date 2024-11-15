Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Директор Пугачёвой высказалась о концертах певицы в России
Что будет с системой all inclusive в отелях Турции
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Розы как новые: простой рецепт для омоложения растений
США планируют увеличить ядерный арсенал. Почему Вашингтон решился на это?
Как не попасть в сезон дождей на отдыхе в популярных странах
Определяем возраст кошки самостоятельно. Вам поможет простой способ
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Невероятно вкусный салат со шпротами: как приготовить за 10 минут

Рейтинг автомобилей, с которыми не расстаются владельцы

Машины, с которыми не прощаются: топ моделей
1:16
Авто

Составлен список автомобилей, с которыми владельцы не хотят расставаться даже спустя годы. Лидирующие позиции в нём занимают популярные модели японских производителей.

Машины, с которыми не прощаются: топ моделей
Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), CC BY-SA 4.0

Первое место занимает обновлённая версия компактного кроссовера Toyota RAV4, которая была представлена в 2010 году. Этот автомобиль заслужил репутацию идеального транспортного средства как для путешествий, так и для повседневной езды.

На второй позиции — Honda CR-V, впервые выпущенная в 1995 году. Самыми удачными вариантами считают модели, выпускавшиеся с 2011 по 2016 годы.

Третью строчку занимает Mazda 3, в частности модификация 2013 года, которая получила множество положительных отзывов за надёжность и комфорт.

Четвёртым стал компактный кроссовер Nissan X-Trail третьего поколения, который также доказал свою востребованность среди автовладельцев.

Замыкает пятёрку Toyota Camry с 2,4-литровым двигателем и механической коробкой передач или автоматом — автомобиль, известный своей долговечностью и удобством.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года
Авто
Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года Аудио 
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Авто
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать Видео 
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Еда и рецепты
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов Аудио 
Популярное
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты

Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.

После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Беги, Вова, Беги. Зеленский спасёт свою жизнь, если только сбежит в Россию Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Последние материалы
Что будет с системой all inclusive в отелях Турции
NetEase: аргументы Путина сработали, Япония смягчает санкции
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Розы как новые: простой рецепт для омоложения растений
США планируют увеличить ядерный арсенал. Почему Вашингтон решился на это?
Как не попасть в сезон дождей на отдыхе в популярных странах
Определяем возраст кошки самостоятельно. Вам поможет простой способ
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Невероятно вкусный салат со шпротами: как приготовить за 10 минут
Атланта не показала флаг России на фото с Миранчуком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.