Рейтинг автомобилей, с которыми не расстаются владельцы

Машины, с которыми не прощаются: топ моделей

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Составлен список автомобилей, с которыми владельцы не хотят расставаться даже спустя годы. Лидирующие позиции в нём занимают популярные модели японских производителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), CC BY-SA 4.0

Первое место занимает обновлённая версия компактного кроссовера Toyota RAV4, которая была представлена в 2010 году. Этот автомобиль заслужил репутацию идеального транспортного средства как для путешествий, так и для повседневной езды.

На второй позиции — Honda CR-V, впервые выпущенная в 1995 году. Самыми удачными вариантами считают модели, выпускавшиеся с 2011 по 2016 годы.

Третью строчку занимает Mazda 3, в частности модификация 2013 года, которая получила множество положительных отзывов за надёжность и комфорт.

Четвёртым стал компактный кроссовер Nissan X-Trail третьего поколения, который также доказал свою востребованность среди автовладельцев.

Замыкает пятёрку Toyota Camry с 2,4-литровым двигателем и механической коробкой передач или автоматом — автомобиль, известный своей долговечностью и удобством.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

