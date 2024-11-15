Популярность кроссоверов грозит падением спроса на субкомпактные авто

В последние годы автолюбители всё чаще отдают предпочтение кроссоверам и внедорожникам. Эти модели стали не просто популярным выбором, а настоящей тенденцией на автомобильном рынке. Сложившаяся ситуация может привести к тому, что привычные модели других сегментов уступят свои позиции.
Ожидается, что рынок субкомпактных автомобилей ощутит на себе значительное снижение спроса. Уже в 2025 году прогнозируют заметное падение продаж хетчбэка Fiat 500. И это может быть только началом — в будущем снижение продаж может коснуться и других автомобилей бренда.
Не исключено, что изменения затронут и премиальный сегмент. Падение интереса возможно для таких моделей, как представительский Jaguar XJ, просторный Chevrolet Impala и классический седан Ford Taurus. Всё дело в том, что покупатели всё чаще выбирают внедорожники вместо крупных седанов.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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