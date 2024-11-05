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Китайский производитель электромобилей Nio разработает гибридный автомобиль для европейского рынка

Авто

Китайский производитель электромобилей Nio планирует выпустить первую гибридную модель в 2026 году и продавать её только на зарубежных рынках, включая Ближний Восток, Северную Африку и Европу, сообщает Reuters.

Китайский производитель электромобилей Nio разработает гибридный автомобиль для европейского рынка
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

На сегодняшний день Nio производит только электрические транспортные средства.

Компания ведет разработку гибридного автомобиля, чтобы решить проблемы, с которыми сталкиваются китайские фирмы, продающие электромобили на зарубежных рынках. Авто не будет продаваться в Китае: здесь Nio продолжит предлагать только электромобили с заменяемыми аккумуляторами.

Компания Nio представит первую модель под брендом Firefly на своём ежегодном мероприятии 21 декабря. Компания рассчитывает, что эта модель будет продаваться на европейском массовом рынке, а дизайн будет соответствовать предпочтениям потребителей.

Уточнения

NIO (китайский: 蔚来; пиньинь: Wèilái) — китайский производитель электромобилей. Штаб-квартира — в Шанхае, производство — в пригородах.
 

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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