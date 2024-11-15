Оптимальные режимы экономичной езды

Стоит ли разгоняться резко ради экономии

2:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Распространено мнение, что более высокая скорость помогает сократить расходы на топливо. Однако это миф. Настоящая экономия достигается только при плавной езде и правильном использовании режимов автомобиля.

Фото: flickr.com by Land Rover MENA, CC BY 2.0

Некоторые считают, что торможение двигателем или переход на нейтральную передачу при спуске с горы помогут сэкономить. Сторонники этой идеи уверены: чем быстрее машина перейдет в экономичный режим, тем реже понадобится заезжать на АЗС. Более того, существует убеждение, что разгон на максимальной мощности эффективен, так как КПД двигателя якобы растет вместе с мощностью.

На самом деле, резкое нажатие на педаль газа приводит к перенасыщению топливной смеси на 10-20 % и увеличивает расход. Особенно это заметно на автомобилях с автоматической коробкой передач (АКП) и вариатором, где расход топлива возрастает из-за поздней блокировки гидротрансформатора. Резкий разгон также превращает значительную часть энергии в тепло, что делает его неэкономичным.

Экономичная езда — это плавные разгоны и минимизация резких действий. При интенсивном ускорении большая часть энергии уходит на нагревание, что увеличивает топливные затраты.

Торможение двигателем — это не только способ экономии, но и средство повышения безопасности, особенно на скользких дорогах или при крутых спусках. Многие автопроизводители настаивают на том, что движение с выключенной передачей не рекомендуется: оно лишает машину торможения двигателем и увеличивает риск аварий. Кроме того, для АКП это может быть вредным.

При движении накатом топлива сэкономить не получится. Современные автомобили при включенной передаче и отпускании педали газа не расходуют топливо. Однако при переходе на нейтральную передачу бортовой компьютер начинает фиксировать потребление, что сводит к нулю предполагаемую экономию.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

