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Как очистить лобовое стекло от наледи безопасно

Как легко и безопасно очистить лобовое стекло от льда
1:34
Авто

Чтобы избежать повреждения лобового стекла при очистке от наледи, важно знать правильные методы. Многие водители, особенно те, кто не подготовлен к зимним условиям, прибегают к сомнительным подручным средствам, таким как банковские карты или футляры от компакт-дисков, а иногда даже обливают стекло тёплой водой, что категорически не рекомендуется.

Как легко и безопасно очистить лобовое стекло от льда
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Оптимальным решением будет использование специальных противообледенительных средств — аэрозолей или жидкостей, а также инструментов, таких как пластиковый скребок. Однако даже при работе с ним существует риск появления мелких царапин. Поэтому лучше сначала прогреть машину: достаточно 10-15 минут работы системы отопления с направленным на стекло тёплым потоком воздуха. Хорошим вариантом станет и предпусковой подогрев двигателя, который существенно облегчит процесс.

В случае нехватки времени выручат водно-спиртовые составы. Они не только эффективно убирают наледь, но и создают защитную плёнку, предотвращающую повторное образование льда. Полезным решением будет использовать полиэтиленовый чехол, который фиксируется дворниками и дверными проёмами. Это позволит избежать скопления льда на стекле ночью и упростит утреннюю поездку.

Крайне важно помнить: лить тёплую или горячую воду на замёрзшее стекло нельзя. В лучшем случае это приведёт к появлению нового ледяного слоя, а в худшем — к трещине на стекле.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Зима́ — одно из четырёх времён года, между осенью и весной.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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