Ошибки при прогреве автомобиля зимой

Зимой прогрев автомобиля — неотъемлемая часть ухода, но даже опытные водители могут совершать ошибки. Одной из распространённых проблем является "температурный шок" лобового стекла. Попытка ускорить оттаивание с помощью кипятка может привести к тому, что на стекле появятся большие трещины.
Некоторые водители используют незамерзающую жидкость, надеясь, что она поможет быстрее прогреть машину, но это может дать противоположный эффект — время прогрева только увеличится.
Не менее серьёзная ошибка — включение дворников на замёрзшем стекле. Это чревато поломкой предохранителя и повреждением самого механизма. Даже если лёд начал таять, запускать очистители не стоит: резинки на щётках могут повредиться и выйти из строя.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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