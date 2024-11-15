Ошибки при прогреве автомобиля зимой

Опасные ошибки при зимнем прогреве автомобиля

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Зимой прогрев автомобиля — неотъемлемая часть ухода, но даже опытные водители могут совершать ошибки. Одной из распространённых проблем является "температурный шок" лобового стекла. Попытка ускорить оттаивание с помощью кипятка может привести к тому, что на стекле появятся большие трещины.

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Некоторые водители используют незамерзающую жидкость, надеясь, что она поможет быстрее прогреть машину, но это может дать противоположный эффект — время прогрева только увеличится.

Не менее серьёзная ошибка — включение дворников на замёрзшем стекле. Это чревато поломкой предохранителя и повреждением самого механизма. Даже если лёд начал таять, запускать очистители не стоит: резинки на щётках могут повредиться и выйти из строя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

