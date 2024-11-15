Риски хранения сервисной книжки в автомобиле

Почему не стоит хранить сервисную книжку в машине

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Сервисная книжка — важный документ, где фиксируются все технические работы, проведённые с автомобилем. Для многих автовладельцев её наличие — это возможность повысить стоимость машины при продаже на вторичном рынке. Чаще всего сервисная книжка хранится в бардачке. Однако есть несколько причин, почему этого лучше избегать.

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Перепады температур в салоне могут повредить книжку, ухудшив её состояние. Кроме того, этот документ часто привлекает внимание автомобильных воров наряду с другими ценностями, такими как магнитола или сумки. Хотя сама по себе книжка не представляет для преступника особой ценности, он может связаться с владельцем и потребовать выкуп.

Также существует риск, что сервисную книжку могут украсть в автосервисе. Бывают случаи, когда сотрудники СТО продают такие документы перекупщикам. В связи с этим автовладельцам лучше хранить сервисную книжку дома, обеспечивая её сохранность и безопасность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

