Исследование: долговечность аккумуляторов современных электрокаров

Почему батареи электромобилей живут дольше, чем кажется

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Исследования показали, как быстро выходят из строя аккумуляторные батареи электромобилей. В жарком климате и при частом использовании скоростной зарядки батареи современных электрокаров теряют ёмкость быстрее и в больших объёмах.

Фото: wikimedia.org by Майкл Мовчин, CC BY-SA 3.0

Компания Geotab, занимающаяся мониторингом транспортных средств, провела исследование 6300 электромобилей разных марок, чтобы выяснить скорость деградации их аккумуляторов. Результаты показали, что среднегодовое снижение ёмкости составляет около 2,3 %. Это значит, что электромобиль с запасом хода 320 км за 10 лет потеряет лишь 36 км пробега — показатель, который не вызывает серьёзных опасений.

Таким образом, мнение о ненадёжности батарей электромобилей оказалось мифом: на практике они служат дольше, чем сами автомобили. Однако стоит учитывать, что после нескольких лет нормальной работы ёмкость батареи может снизиться более резко. Основные факторы, которые влияют на это, — частое использование скоростной зарядки и переохлаждение аккумулятора. Деградация ёмкости проходит неравномерно: после первых лет эксплуатации наступает период стабильности, но ближе к окончанию срока службы батареи процесс ускоряется.

Ресурс батареи также зависит от эффективности теплоотвода и системы подогрева. Высокая температура признана главным врагом аккумуляторов, так как она усиливает износ. Быстрые зарядные станции также оказывают негативное воздействие: они могут нагревать батарею и способствовать более быстрому износу. В результате через шесть лет интенсивного использования батарея теряет в среднем 10 % ёмкости.

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, владельцам электромобилей рекомендуют поддерживать уровень заряда в диапазоне 20-80 %, избегать перезарядки свыше 80 % и полного разряда ниже 20 %. Также следует минимизировать использование мощных зарядных станций и хранить автомобиль в прохладных условиях.

Примеры из исследований подтверждают эти рекомендации: батарея с водяным охлаждением в Tesla Model S теряет всего 2,3 % ёмкости в год, тогда как аккумулятор Nissan Leaf с пассивным воздушным охлаждением показывает потерю на уровне 4,2 %.

Кроме того, частота использования электромобиля слабо влияет на срок службы батареи, если не учитывать экстремально высокие температуры.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

