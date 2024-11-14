Три внедорожника, которые производились десятилетиями

Долгожители среди внедорожников: кто удержал позиции

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Главные критерии при оценке внедорожников — это их проходимость и долговечность. Модели, обладающие этими качествами, могут выпускаться десятилетиями и остаются популярными благодаря своей надёжности.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, CC BY-SA 4.0

Первое место среди самых "долгоживущих" внедорожников занял компактный Mitsubishi Jeep, который выпускался с 1953 по 1998 год — в течение 45 лет. Причина снятия модели с производства заключалась в несоответствии современным требованиям безопасности и экологическим стандартам. Mitsubishi Jeep имел три варианта исполнения: с короткой, средней и длинной колёсной базой. Под капотом устанавливались бензиновые двигатели объёмом от 2,0 до 2,6 литра, а также дизельные моторы объёмом от 2,2 до 2,7 литра.

На втором месте оказалась Lada 4x4/Niva, которая продолжает выпускаться с 1977 года и имеет все шансы в будущем возглавить этот рейтинг. Первые версии оснащались 1,6-литровым двигателем мощностью 80 лошадиных сил. Современная версия Lada 4x4 получила бензиновый мотор объёмом 1,7 литра с мощностью 83 лошадиные силы. Говорят, что АвтоВАЗ готовит новую замену для этой легендарной модели, но она по-прежнему остаётся востребованной среди автолюбителей.

Замыкает тройку Toyota Bandeirante, внедорожник японско-бразильского производства, который выпускался с 1962 по 2001 год, то есть 39 лет. Первоначально запчасти поставлялись в Бразилию из Японии, но затем производство стало полностью локализованным. Последние версии Bandeirante были оснащены дизельными двигателями объёмом от 3,4 до 4,0 литра, мощностью от 75 до 90 лошадиных сил в зависимости от модификации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

